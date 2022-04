Amsterdamse beurs blijft dicht, maar Wall Street gaat wel open

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs houdt maandag net als veel andere Europese beurzen de deuren gesloten in verband met de viering van Pasen. Vrijdag waren de beurzen ook gesloten in het licht van Goede Vrijdag. Wall Street is maandag wel open.

Beleggers gaan na een lang Paasweekend een drukke week tegemoet met een lange lijst aan macrocijfers, maar ook een groot aantal bedrijven dat de boeken opent. Zo krijgen beleggers onder meer inzicht in de industriële productie in Japan en staan er Amerikaanse huizencijfers op de rol.

Donderdag is het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek druk met een serie cijfers. De markt zal ook letten op een inflatiecijfer uit de eurozone en het consumentenvertrouwen in de muntunie. De wekelijkse steunaanvragen in de VS zullen ook weer met belangstelling gevolgd worden. Op vrijdag is de aandacht vooral gericht op de voorlopige inkoopmanagersindexen in Europa en de VS.

Vanochtend kwamen er al macro-economische cijfers uit China. Zo trok de Chinese economie in het eerste kwartaal flink aan met 4,8 procent op jaarbasis. Op kwartaalbasis was er sprake van een groei van 1,3 procent. Verder trok de industriële productie in het land met 5,0 procent aan op jaarbasis, zoals economen al hadden voorzien. De detailhandelsverkopen daalden dan weer flink met 3,5 procent.

Het cijferseizoen komt komende week flink op stoom, ook in eigen land. Daarvoor moeten beleggers wel wachten tot woensdag. Halverwege de week komen sectorgenoten ASML en ASMI met cijfers. Maar ook Just Eat Takeaway, Heineken, Vopak en CM.com komen met een kwartaalupdate.

Donderdag volgen AkzoNobel, RELX en Sligro.

In het buitenland is het ook dringen op de agenda. Maandag is Bank of America aan de beurt, nadat vorige week al een serie grote Amerikaanse banken de boeken opende. Verder komen er resultaten van onder meer IBM, Netflix, Nestlé en Tesla.

Op 24 april vindt vervolgens de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen plaats.

"Hoewel Macron zondag [10 april] won, houdt EU-minnend Europa de adem in. Pas op 24 april is duidelijk wie de nieuwe Franse president wordt. Le Pen zegt graag samen te werken met landen die ook graag 'ieder voor zich' opereren. Dat is logisch inconsistent en zou kantelen hoe Europa samenwerkt op economie, verduurzaming en richting Rusland", aldus hoofdeconoom Marieke Blom van ING Nederland.

Wall Street zal maandag vermoedelijk licht lager openen. Analisten verwachten een rustige dag, met naast cijfers van Bank of America ook resultaten van Harley Davidson.

Diverse Aziatische beurzen bleven vanochtend wel open, met uitzondering van de aandelenmarkten in Hongkong. De Japanse Nikkei-index daalde met 1,1 procent, terwijl de beurs in Sjanghai met 0,5 procent daalde.

De mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 2,6 procent hoger op 106,95 dollar, waarmee de olieprijs na een initiële daling zijn opwaartse trend hervatte. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs rond een vergelijkbaar niveau.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0789. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0826 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0794 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend geen nieuws over bedrijven te melden.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 1,2 procent tot 4.392,59 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 34.451,23 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent lager op 13.351,08 punten.