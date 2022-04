Europese beurzen blijven dicht

Goed dat vandaag de beurzen gesloten zijn op Goede Vrijdag. De oorlog in Oekraine lijkt zich te verhevigen. De russen willen wraak nemen nu het vlaggenschip Moskva tot zinken is gebracht. Nu komen de russen in opstand tegen de wapenleveranties uit het westen. Het mag niet verder meer escaleren. Even wat rust en na de paasdagen zien we wel hoe de cijfers van het eerste kwartaal zijn geweest en hopelijk komt de vrede in de Oekraine dichterbij.