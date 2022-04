BlackRock beheert minder dan tien biljoen dollar

quote: M357 schreef op 13 april 2022 13:12: Mooie cijfers hoewel de titel van het artikel anders doet vermoeden! Een mooiere titel was geweest; Netto winst Blackrock stijgt 20%.

Inderdaad de titel is wat suggestief maar blijkbaar hoort dit bij de media.Niet zo vreemd als je net boven een waanzinnige grens komt en by far de grootste bent om bij een oorlog/inflatie/onzekerheid er net onder te komen.Ik zou zeggen wacht nog een aantal kwartalen.BlackRock bied via iShares goede ETF's die veelal (maandelijks) aangeschaft worden (consumenten) en via Aladdin doen zij voor de professionele markt via een elektronisch systeem van BlackRock Solutions, de risicobeheerdivisie.Tot slot en dat is zeer positief is dat de pensioenfondsen/verzekeraars in 2022 kunnen stemmen van hun belangen in ETF's bij de individuele bedrijven.Kortom mooi aandeel en heeft een leuke plek in mijn Long portefeuille ;)