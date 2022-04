Valuta: euro onder de 1,0850 dollar

Spaargeld maar snel in dollars omzetten.

De europese politiek heeft jarenlang gezwalkt en gepemperd om de euro zone in stand te houden.

Als dat grote gevolgen heeft voor de koers van de euro, dan kan dat een trigger worden voor nog grotere gevolgen, namelijk meer nationalisme. Dan verliezen we de strijd tegen broer Poetin sowieso en is de VS de lachende derde.