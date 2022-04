Olieprijs onder 95 dollar

Het is wel zeker, dat het niet meer willen gebruiken van russische olie en gas, zo ongeveer ekonomische zelfmoord, van europa betekent, terwijl je er poetin, op korte termijn, niet eens hard mee raakt, het idee van shell om goedkoop russische olie te kopen en van de winst Oekraine te helpen, was een briljant idee, helaas houden we in europa van dom, zelfvernielend gedoe!!, wijze rustige denkers en doeners ontbreken helaas in hoge mate!!