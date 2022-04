Start cijferseizoen en ECB op de rol

Komende week kunnen beleggers zich verheugen op enkele inflatiecijfers, een Europees rentebesluit en de eerste kwartaalcijfers. Dit alles in een verkorte handelsweek.



Vrijdag blijven immers heel wat financiële markten gesloten wegens Goede Vrijdag, waaronder onze eigen Euronext-beurzen en Wall Street.

Op die manier kunnen ook handelaren genieten van een verlengd Paasweekend.

Maandag zal Wall Street trouwens weer de deuren openen, de Europese beurzen niet.



Inflatiecijfers



Maandag beginnen we de week met een Chinees inflatiecijfer. De Duitse en Amerikaanse inflatie volgen dinsdag. Frankrijk geeft vrijdag inzage in haar consumentenprijzen. Woensdag zien we ook Britse consumenten- en producentenprijzen passeren, alsook Amerikaanse producentenprijzen.



Deze inflatiegegevens zijn van groot belang, voor de consument uiteraard, maar ook voor het beleid van de centrale banken. Zo zullen we donderdag misschien meer te weten komen over de visie van de Europese Centrale Bank op die stijgende prijzen. De centraal bankiers komen in Frankfurt samen voor een nieuw rentebesluit, maar een eerste renteverhoging zal er, in tegenstelling tot in Amerika, hier nog niet van komen.



Diezelfde dag komt trouwens ook de Turkse centrale bank met een rentebesluit. Het land worstelt nog meer dan wij met hoge inflatie.



De olieprijzen zijn een belangrijke reden voor de hoge inflatie, en deze zouden naar aanleiding van een maandrapport van oliekartel OPEC op dinsdag nog eens in beweging kunnen komen. Woensdag volgt het rapport van het Internationaal Energie Agentschap en staan ook de wekelijkse olievoorraden in de VS op de agenda.



Week vol cijfers



Ook op maandag zien we een Britse handelsbalans passeren. Een Chinees cijfer volgt woensdag.



De industriële productie in ons eigen land en bij de Britten staat eveneens op maandag geagendeerd. De Verenigde Staten zijn vrijdag aan de beurt.



Dinsdag zijn we benieuwd naar het Duitse economische sentiment in de vorm van de ZEW-index, alsook het Amerikaanse ondernemersvertrouwen in de kleine en middelgrote ondernemingen.



Donderdag staat naast de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten ook het consumentenvertrouwen in Amerika op het programma.



Tussen al die cijfers door zal uiteraard de situatie in Oekraïne met argusogen worden gevolgd. De strijd rond Kiev is wat gaan liggen, maar woedt nu erg hevig in het zuiden en het oosten van het land.



Bedrijfsagenda



In het buitenland opent Deliveroo dinsdag de boeken en woensdag begint de traditionele reeks aan cijfers van Amerikaanse financials. BlackRock en JPMorgan Chase staan woensdag op de agenda, donderdag volgen Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Wells Fargo. Verder opent Delta Air Lines woensdag nog de boeken.