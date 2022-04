Degroof Petercam verhoogt koersdoel OCI

Kans is groot dat dit aandeel dit jaar nog van de beurs verdwijnt.

OCI is in 2018 al bijna overgenomen door CF Industries.

Deal afgeketst (fiscale redenen in de VS) en bedrijf is zelf doorgegaan met investeringen om zelf te groeien.

N Sawiris noemt zichzelf een investeerder en zal bij een goed bod de boel willen verkopen. En andere grotere bedrijven, zoals Yara loeren op OCI om dat te integreren om zo nog betere strategische positie te hebben in het midden oosten en Amerika + dat OCI een leider is op gebied van groene/blauwe ammoniak en methanol wat gebruikt gaat worden in de scheepvaart en zware industrie.



De familie stampt bedrijven op uit de grond om ze vervolgens jaren later weer met flinke winst te verkopen.

Zie bijvoorbeeld S Sawiris die zijn Andermatt binnen een paar jaar weer door heeft verkocht.

De verkoop van 15% van de methanolbusiness en Fertiglobe zijn in wezen al eerste tekenen van strategische verkopen.

Voor minder dan 45 EUR gaat de business niet verkocht worden.