'Boskalis meer waard dan bod HAL'

Ik snap het even niet. Jaren lang noteren vele aandelen ruim onder de koersdoelen van analisten. Zij vinden iets waard en hangen daar hun (EIGEN!) waarde aan vast. Volgens mij is het op de beurs nog altijd zo dat het een vraag en aanbod spelletje is wat de beurskoers bepaald. Blijkbaar vindt niemand het aandeel 38,50 waard anders had dat wel op het bord gestaan toch? Als HAL op dat moment al boven de huidige koers gaat zitten met een goede premie en mogen zij dat toch gewoon dan gaan bieden? Als ABN het te laag vind hadden ze zelf maar boskalis aandelen moeten kopen als ze het te laag vinden staan?



prosus is toch ook veel meer waard dan de huidige 49 euro? Maar als niemand dat er nu voor wil geven is de actuele waarde gewoon 49 euro klaar.