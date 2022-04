Brussel wil importban op Russisch steenkool

Het klinkt allemaal zo standvastig maar het is vooral lafheid. Een flink beschadigd russisch leger voelt wel een no fly zone maar niet een boycotje hier of daar waarvan iedereen weet dat die maar half wordt doorgevoerd en altijd te omzeilen is. Zolang EU zich op deze manier blijft "Chamberlain-en" blijft Poetin c.s.lachen om de EU angsthazen. Wie vrijheid roeptoetert maar niet durft te verdedigen is snel gezien. Dan zou het een herhalingsscenario kunnen worden van eenzelfde gefrustreerde en paranoie dictator.