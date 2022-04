Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ING licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 13,90 naar 14,10 euro met handhaving van het koopadvies. Dat bleek maandag uit een analistenrapport. De analist rekent voor het eerste kwartaal op een stijging van de winst met 6 procent, exclusief de voorzieningen voor oninbare leningen, vergeleken met dezelfde periode in 2021. Dit is te danken aan de steilere rentecurve en de verwachte hogere marge op spaargeld van klanten. De voorzieningen zullen naar verwachting fors hoger liggen in verband met mogelijke problemen met de investeringen in Rusland, na de invasie in Oekraïne en de zware Westerse sancties die daarop zijn gevolgd. Kepler Cheuvreux rekent op zo'n 800 miljoen euro aan afwaarderingen op Rusland. Dit betekent 65 basispunten van het leningenboek aan nieuwe toevoegingen aan de stroppenpot, waarvan 20 basispunten onderliggend en de rest voor Rusland. De analist voorziet dat de rentebaten en fee-inkomsten in het eerste kwartaal minder dan 1 procent zijn gestegen, vergeleken met een kwartaal eerder. De kernkapitaalratio is naar verwachting met 40 basispunten gedaald, door een toename van de risicogewogen balans. Beleggers zullen volgens Kepler vooral benieuwd zijn of ING al in de positie is om overtollig kapitaal te laten terugvloeien, bijvoorbeeld met behulp van een nieuw aandeleninkoopprogramma, "of dat het management liever wacht tot de halfjaarcijfers". Bron: ABM Financial News

