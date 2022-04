'Sterk eerste kwartaal voor Flow Traders voorzien'

Altijd fijn dat ze hun resultaten alvast even delen met de analisten ;-)



Uiteindelijke cijfers komen vaak heel goed overeen met de (gefinetunede) analistentaxaties en dat zou normaal gesproken best opmerkelijk zijn voor een bedrijf met dusdanig volatiele inkomsten.



Een NTI van €135 mln komt ongeveer overeen met de score in Q4 '20 en Q1 '21. Dat was toen goed voor een WPA van €1,41 resp. €1,30. Tegenwoordig ligt het kostenniveau wel een stukje hoger, dus ik zal geen poging doen het exact te pinpointen, maar een eurootje zou er toch nog wel in moeten zitten?



PS



Gisteren nog even met de gedachte gespeeld wat te kopen, uiteindelijk (helaas) van af gezien. Ik wist natuurlijk ook niet dat ze net op dat moment de cijfers alvast aan het doorbellen waren aan het analistencorps. Blijft een opmerkelijke gang van zaken imho.