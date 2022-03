Biden kondigt grootste vrijgave ooit uit oliereserves aan

Biden weet niet eens wat welke dag in de week het is, laat staan het hele geopolitieke spel wat er speelt.

Poetin heeft een decreet uitgevaardigd, olie en gas voortaan alleen in Roebels 3 uur geleden ofzo.

Als Europa niet over de brug komt, krijgt de economie een flinke douw en inflatie is al zeer hoog op dit moment.

Kortom de ingeslagen weg is ons, het westen duur komen te staan, en deze actie is een druppel op de gloeiende plaat geworden.