ECB preekt geleidelijke aanpassing monetair beleid

de banken bemoeien te veel met het maatschappelijk belang( economie.

er is bewust met de inflatie omgesprongen , was heel laag, maar door de bemoeienis van de ECB en de de banken zitten we nu met een toren hoge inflatie , dit is de schuld van de bemoeiennissen van de banken en de ECB!!persoonlijk vind ik dat overname,s verboden moeten worden , we weten in de toekomst niet wie wie is, en dat kan niet!!!ook de mensen die die bedrijven op kopen ,moet verboden worden,het gaat alleen maar om het gels, en dat is het slijk der aarde. gr dg