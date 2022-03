PostNL ontkent misstanden in België

[quote alias=Mick75 id=14118450 date=202203301326]

België is relatief gezien een corrupt land. De rechtspraak en justitie bediend zich van cliëntelisme (uitpsraken op bestelling) waarbij de politiek, aan politiek gelieerde partijen, overheidsbedrijven worden voorgetrokken ten opzichte van private en burgerlijke partijen. BPost kun je ook beschouwen als een Belgisch semi-overheidsbedrijf.

Ik heb meegemaakt dat ik in Belgie gedaagd en veroordeeld werd in alle gerechtelijke kosten van een juridische procedure tegen een semi-overheidsorgaan. Dit terwijl dat overheidsbedrijf uiteindelijk toegaf vergeten te zijn facturen te sturen.

Verschillende jaren op markten in Belgie gestaan wat daar allemaal zwart gedaan werd ongelofelijk , het is en blijft een raar land ,kijk hier dan ook niet van op. een baas is daar nog steeds de baas tegenspraak wordt niet geduld ,hypocriet en achterbaks.

Herna V en Pim CFO hebben de boel flink laten versloffen nu mag mevr Kaashoek de kastanjes voor hun uit het vuur halen .