Shell in zee met Chinese autofabrikant BYD

"275.000 oplaadpunten van het Europese netwerk van Shell" ?



Ik weet niet of jullie je hebben laten misleiden door het Shell persbericht, maar dit is een serieus staaltje greenwashing. Shell heeft geen 275.000 oplaadpunten. Shell is één van de vele leveranciers die toegang kan bieden tot dit netwerk - men heeft zelf maar een zeer klein deel van de laadpalen opgeleverd - de rest doen partijen als Allego, Alphen, Fastned, Ionity, etc. Dit bericht impliceert alsof Shell zelf 275.000 oplaadpunten heeft - dat is feitelijk incorrect.