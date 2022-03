Berenberg verlaagt koersdoel Unilever Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Unilever verlaagd van 48,00 naar 43,00 euro, maar handhaaft het Houden advies. Volgens de analisten is Unilever één van de kwetsbaarste aandelen voor stijgende inkoopprijzen. Het bedrijf kampt met een inflatie van 28 procent dit jaar, met name door hogere grondstoffenprijzen zoals palmolie, zuivel en aardoliederivaten. Het aandeel is aan de andere kant niet erg hoog gewaardeerd, na de koersdaling met 35 procent in de afgelopen drie jaar. En de aanwezigheid van een activistische aandeelhouder biedt opwaarts potentieel, volgens analist James Targett. Na het afgeslagen overnamebod van 50 miljard euro op een divisie van GlaxoSmithKline lijkt het er bovendien op dat Unilever naar zijn aandeelhouders luistert en grootschalige overnames voorlopig uitsluit. Dit beperkt het risico in het aandeel, vindt Berenberg. Ook lijkt de financiële communicatie minder gericht op duurzaamheid en 'purpose' en meer op de financiële strategie. De vraag is nu of de aanpassing van de organisatiestructuur gaat leiden tot meer autonome groei, maar om de lage groei met aanvullende overnames aan te jagen, zal tijd vergen, voorziet Targett. Inflatie en marge Berenberg rekent voor dit jaar op 21 procent hogere kosten, waardoor de brutomarge zal dalen met 470 basispunten, en in 2023 met nog eens 140 punten. De analisten denken dat Unilever 80 procent van de hogere kosten kan terugverdienen met prijsverhogingen van 6,7 procent dit jaar. De prijselasticiteit bij Unilever is van oudsher relatief hoog, zodat Berenberg erop rekent dat de volumes slechts met 1 procent zullen dalen, zodat de autonome groei uitkomt op 5,7 procent. Unilever zelf mikt op 4,5 tot 6,5 procent. De exit uit Rusland drukt de groei met nog eens 1,3 procent dit jaar, volgens Berenberg. Na kostenbesparingen zou de daling van de aangepaste operationele marge kunnen worden beperkt tot 230 basispunten, tot 16 procent, wat niet veel lager is dan de huidige consensusverwachting van 16,5 procent. Volgend jaar zou dit weer kunnen herstellen tot 16,8 procent. Het aandeel Unilever sloot woensdag op 40,63 euro. Bron: ABM Financial News

