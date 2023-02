Vanguard meldt eerste belang in Adyen

18 feb 2023



Ik heb de Vanguard FTSE All World High Dividend Yield UCITS ETF / VHYL als een grote positie in mijn portefeuille en het laatste jaar ook meer van bijgekocht. Mijn positie in de ETF is ongeveer tweemaal zo groot als die in IWDA maar dat is bewust. VHYL is niet zo blootgesteld aan technologie bedrijven zoals IWDA. Over de laatste 5 jaar presteerde IWDA veel beter maar daar zit voor een deel in meegenomen dat de rente zeer laag was. Over het laatste jaar doet VHYL het echter beter dan IWDA: +6% tegen +1,4%. Technologie zit daar natuurlijk ook tussen dat verschil in rendement maakt.



De ETF is distribuerende en ook die keuze is bewust gemaakt. Ik wil de dividenden op mijn rekening krijgen als extra inkomen of als nieuwe tegoeden voor andere beleggingen.



Uitleg van wat een distribuerende ETF is:



In tegenstelling tot accumulerende ETF's keren distribuerende ETF's dividenden uit aan beleggers. Dit betekent dat u geld ontvangt dat u kunt gebruiken zoals u wilt. Een distribuerende ETF wordt ook wel een uitkerende ETF genoemd.



Wie heeft nog meer deze ETF of heeft deze ETF juist niet omdat de keuze is gevallen op een andere ETF omdat die meer voordelen zou hebben