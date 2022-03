Prosus onderuit op rood Damrak

analisten weten alleen wat er al gebeurd is en kunnen dat een beetje duiden.

Koersdoelen liggen in de toekomst, en die weet niemand, ook geen analist, dus waardeloze info, waar we helaas met zijn allen toch naar zitten te kijken. Internet is here to stay, ook in Azië, dus geen paniek en de lows als een bijkoop moment pakken, deze afstraffing is zo groot, dat het lijkt alsof er al een kernoorlog is geweest :-(