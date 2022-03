'Milieuclub wil directeuren Shell persoonlijk aansprakelijk stellen'

quote: jan de vakman schreef op 15 maart 2022 10:02:

Het ware te wensen, dat die luchtfietsende klimaatridders en ridderinnen, nu ook eens op een positieve manier shell helpen en stimuleren, om in de hoogste versnelling te vergroenen, nu bereiken ze met hun dwars drijf akties, richting olie en gas, dat er weer massaal naar de 10x vuilere kolen gegrepen wordt, namens het klimaat vriendelijk bedankt, domme blinde sukkels!!

Ja Jan, maar in de salon staat het veel woker om lekker aan je gelijkgestemde linkse vrindjes te kunnen vertellen dat je die grote boze smerige oude industrie aan het slopen bent met je protestbordje op het malieveld terwijl je aan je soy latte met havermelk loopt te lurken.Inhoudelijk en logisch nadenken, onderbouwd met wat technische kennis en hier en daar een som of twee…. Dat kan je daarbij alleen maar in de weg zitten, dus waarom zou je.Daarnaast;… dit soort volk heeft nog nooit een som hoeven maken op hun sociale hobby-cursusje, dus erg veel zin hadden ze daar toch niet in.Helaas weet dit soort volk de gemiddelde nederlander leuk te bespelen en komen ze ermee weg. Idealisme verkoopt per slot van rekening makkelijker dan realisme… uitvoerbaarheid wordt even overheengekeken. Sterker nog, in de politiek komen ze ook aardig weg met dit soort waanzin want daar zit toch geen enkele echte sector expert die ze tegen zal spreken.1 week volledig fossielvrij gaan zou heel geestverruimend voor deze mensen zijn. Spontaan terug naar de steentijd,… de eerste die omvallen zullen deze slappe sukkels zijn.