OCI favoriete kunstmestaandeel Credit Suisse

Wat mij betreft een no-brainer om in je portefeuille te hebben:



Schuld knalt naar beneden. Belangrijk: jarenlange vaste lage gasprijscontracten. Methanol wordt niet verkocht, maar wel een cash-cow met alle mooie projecten. Kijk op de OCI-site. Schitterend dividend dit jaar. Dan is er ook nog:



Fertiglobe is van OCI (50% plus 1 aandeel) en ADNOC en 13,8% is op de beurs van Abu Dhabi genoteerd en vertegenwoordigt al zo’n €23 tot €25 van de waarde van OCI. De methanoltak daarbij optellend, kom je zeker al boven de €32 uit.

Hierbovenop moet je dan nog de Amerikaanse belangen.



Dividend:



juni 2022: €1,45 per aandeel

oktober 2022: €1,45 per aandeel

Vanaf volgend jaar, 2023, gaat OCI een bodemdividend hanteren, met daarbovenop, als de situatie het toelaat een extraatje.



Het bodemdividend wordt omgerekend zo'n €1,70 per aandeel ($400 mln in totaal).