Herstel AEX van korte duur

Die koprol is niet zo'n wonder, natuurlijk, gisteren gingen we op 1 enkele uitspraak, bijna 5% omhoog, dat was wel een heel erg flinterdun fundament, voor zo'n megastijging!!

Bij de giro geven ze weer een zeer forse stijging van de olieprijs, bij iex zie ik niets, of was het zeer kortstondig??