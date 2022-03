Video: markt moet vrezen voor stagflatie

Wees bevreesd als de anderen hebzuchtig zijn en word hebzuchtig als de anderen bevreesd zijn.



Mensen zijn kuddedieren en dat is bij beleggers niet anders. Als de massa een aandeel links laat liggen, bent u wellicht ook wat minder geneigd om er uw zuurverdiende centen in te stoppen. Maar is dat wel de juiste strategie?



Soms moet u als belegger net wat tegendraads doen. Zeker bij extremen. Als iedereen begint op de beurs te beleggen, is het tijd om uit de markt te stappen. Als beleggers massaal hun geld in een bepaald aandeel steken en de koers gaat door het dak, dan moet u zich afvragen of die koersstijging wel onderbouwd is door een sterke rendabiliteit of mooie groeiperspectieven voor het bedrijf, dan wel of het enkel maar het gevolg is van die sterke koopgolf.



(Warren Buffett)