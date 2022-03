Shell laat winst op Russische olie naar Oekraïne vloeien

quote: Unimog schreef op 6 maart 2022 11:29:

Moeten we nu blij zijn met deze actie van Shell

Moeten we nu blij zijn met deze actie van Shell

Moeten we Shell überhaupt veroordelen voor deze actie?Shell heeft leveringsplicht. Opeens is 10% van de wereldwijde oliemarkt taboe geworden… dat is niet even snel op te lossen en zonder levering komen wij allemaal in de problemen. We kunnen voorlopig niet zonder. Dat weet Shell ook, vandaar deze “keuze”.Zelfs de EU weet dit,… zij hebben op diezelfde dag voor meer dan 600 miljoen euro aan Russisch aardgas gekocht om te zorgen dat de kachel in Europa niet uit gaat, maar daar hoor je niemand over. Dit gaat overigens elke dag zo door,….. elke dag koopt Europa voor zo’n vergelijkbaar bedrag gas van Rusland…. Misschien iets om over na te denken….. Tegelijkertijd is 1 tanker lading olie opeens enorm problematisch en vallen de kranten over elkaar heen om hier iets van te vinden….Er wordt hier met twee maten gemeten… Het is natuurlijk makkelijk om een boeman aan te wijzen en het scoort wel lekkere krantenkoppen.