Europese beurzen lager gesloten

Spoedig sneuvelt de 7 in de AEX en wordt verruild voor de 6,.... want,....



Olieprijs loopt op,

Voedselprijzen lopen op,

-> Inflatie loopt met zeer rasse schreden op,

rentes lopen op,

Winstgevendheid van bedrijven komende periode tenderen lager,

Defensie budgetten en andere begrotingsvraagstukken expanderen fors upwaarts,

En last- but not least,...en ook het belangrijkste: Consumer confidence daalt,....



Het is tijd om te gaan vissen,....maar eerst nog even de portefeuille decimeren is mijn idee,....



Good luck and happy trade,....