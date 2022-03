Turkse inflatie naar ruim 54 procent

Bedenk wel dat de Turkse inflatie zonder sancties of andere beperkingen tot stand komt, de inflatie aldaar is puur natuurlijk, dan valt Rusland nu nog mee!



Het sec puur bijprinten is op termijn altijd problematisch terwijl het land economisch best redelijk doet, heel veel bedrijvigheid aanwezig.



De dictator is juist bezig de rente te verlagen, hij wil/gaat dus in tegen het economische principe, best wel experimenteel.



Turken in Nederland kunnen de komende zomer lekker zuinig op vakantie en zich Hollands gaan gedragen.