ING verhoogt koersdoel PostNL

Dividend 2021 van zelfs 42 cent!! Was ook een topjaar natuurlijk! 11,7% op huidige beurskoers 3,60



Dividend 2022 wordt obv Outlook van ~200mln normalised comprehensive income ca. 34cent denk ik (obv payout 85%) nog steeds ~9,5% op de huidige beurskoers!



Adjusted net debt met 200mln verlaagd en nog maar 203mln eind 2021.



En het aandeleninkoopprogramma van 250mln is sinds dinsdag gestart! 14% van huidige marketcap en 20-25% vd freefloat.



Tot ex dividend datum 21 april gaan we flink stijgen, ik denk naar 5,25 obv 6,5% dividendrendement in 2022 (34 cent).