China bereid te bemiddelen in conflict Oekraïne

China is voor de oorlog in geheim benaderd door de VS om Putin in het gareel te houden: genegeerd.

China framed in eigen propaganda de VS als radicale oorlogshitser met een duister verleden en dubieuze rol in het huidige conflict.

China heeft erg veel begrip voor de belangen van Rusland, dit wordt bij herhaling geuit, waarbij ook terloops gemeld wordt dat soevereine staten worden gerespecteerd. Hier moet een "compromis" in worden gesloten.



Dit is maar op 1 manier te interpreteren: China claimt zijn status als leider van de vrije wereld. Geopolitiek gaat op Chinese moraal bedreven worden.