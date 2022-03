Just Eat Takeaway dichter bij winstgevendheid

quote: b.west.invest schreef op 2 maart 2022 08:37:

Daar zit denk ik een verwachtings aanname die fout is .

In 2 jaar is de gedachte gang veranderd van winst naar omzet , daar gaat het fout , het is niet normaal dat een verliesgevend bedrijf 3 x de omzet noteerd .



De marges zijn straks flinterdun , als ze al zwarte cijfers gaan schrijven , ik zou er van af blijven .

Peers stonden eerst 12x (dash) en 6x omzet gewaardeerd, die zijn gehalveerd nu. JET heeft de beste cijfers en uitgangspunten en staat nog eens 50% extra lager gaat nergens over.2021 is investeringsjaar. Winst van 3mrd+ in 5 jaar is de Outlook. Dat zijn koersen van 200+ de huidige koers is een lachtertje met 7mrd Ondernemingswaarde, dat is alleen al 1/3 deel in iFood waard (tafelzilver en niet eens meegenomen in de omzetcijfers van JET).