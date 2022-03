'Afscheid Shell van Gazprom geen verrassing'

Tsja, als ik de toespraak van Zelenski aan het Europees Parlement beluister heeft hij wel een punt: "Bewijs nu eens dat jullie voor ons zijn!" Van mij mogen we nu meteen van het Russische gas af. Het is te pervers voor woorden dat we de oorlogsmachine van Putin financieren. Makkelijker gezegd dan gedaan.



Ik wil hier het ballonnetje oplaten dat we veel sneller van het gas af kunnen als we energie-intensieve producten extern inkopen en in de EU importeren. Er zit minstens zo veel energie in een containerschip met aluminium, kunstmest of ruw-ijzer als in een midden-maatje LNG-tanker! En de infrastructuur is er al, wacht niet op bouw van een LNG-terminal. Anders gezegd, we zijn niet beperkt tot LNG invoer, om van het Russische gas af te komen!



Financiele gevolgen zijn af te vangen door joint-ventures, gunningsproces en contractvormen, en manipulatie van 'landed cost'.



Grote lijn:

1) import van energie hoeft niet alleen in de vorm van LNG.

2) Alle grote bronnen zijn te vinden in de top-1000 van het ETS.

3) Door de aanpak te concentreren om enkele grote gebruikers te vervangen door import, kunnen we de beschikbare aanvoer over ALLE kleine gebruikers verdelen, en voorkomen we een economische meltdown.



O ja, aanvullend, er worden in de wereld 'mind boggling quantities' natural gas afgefakkeld. Als EU kunnen we ook ZELF die stromen gaan beheren en omzetten naar energie-intensieve producten voor onze interne markt.