AEX hoger gesloten

Als je nu massaal koopt ben je echt gek. Kans op langdurig oorlog en verdere escalatie is enorm. Ik zeg het u maar alvast: Rusland zal straks alle niet NAVO landen binnen Europa binnenvallen, er valt namelijk niets meer te verliezen. Na verloop van tijd zal het volk meebuigen en zal Rusland samen met China de wereld regeren.



Zelfs als de situatie niet verder escaleert zitten we met een extreme inflatie. Dan aandelen kopen is gewoon enorm onhandig. We krijgen straks te maken met een krimpende economie. Niks lage groei, gewoon krimpen.



Vergeet ook niet dat de rente vrolijk verder stijgt.



Ach we zullen zien wie er gelijk krijgt. Sinds vlak voor de coronacrisis begon heb ik tot nu toe altijd mijn gelijk gekregen.