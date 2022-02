Video: prachtige koopkansen AEX

Prachtige koopkansen! Waarna de zin volgt: "De AEX Index was deze week veel zwakker dan verondersteld." Ah, dan zal ie het nu vast bij het rechte eind hebben.Vorige week hoorde u deze prietpraat immers ook al! "Video: stijging AEX weer in verschiet" "Op de korte termijn ligt de verrassing in een stijging van de AEX Index en niet in een daling. "En de week daarvoor was het al helemaal dolletjes! "Flinke korte termijn stijging AEX in verschiet" "De AEX Index blijft kwetsbaar, maar desondanks zijn er volgende week nog steeds hogere koersen te verwachten."