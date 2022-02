Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel AMG

@Frank = Frank analist bij De Groof. Ik denk dat die short zitten.

De raming EBITDA is al 2 keer naar boven bijgesteld en blijft conservatief. Daarna is de Lithium-prijs pas goed gaan stijgen met nog eens zo’n 50% !!

AMG staat nu lager gewaardeerd dan in 2018, meen ik, en met inderdaad Ohio 2 dat de winstcijfers óók nog eens gaat helpen, Vanadium, Lithiumhydroxide èn spodumeen, my god, dit worden gouden kwartalen en jaren. De waardering was ooit €50 per aandeel. Het zou mij niets verbazen, als we voor de H1-cijfers al boven de €40 staan.