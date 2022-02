Winstverdubbeling voor Acomo

Inderdaad positief. Er was al gezegd over 2021 geen dividend uit te keren om hiermee de schuld na overname te verlagen. Kortom een prudent financieel beleid. Het nu voorgesteld dividend is een meevaller, was zelf al uitgegaan van niks over 2021. Door de overname verwacht ik in de toekomst een mooi stabiel en licht groeiend dividend.