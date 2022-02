Europese beurzen openen naar verwachting opnieuw flink lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, waarbij beleggers de ontwikkelingen rond Oekraïne en Rusland nauwlettend in de gaten houden.

IG voorziet een openingsverlies van 205 punten voor de Duitse DAX, een min van 68 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 57 punten voor de Britse FTSE 100.

De Russische president Vladimir Poetin erkende maandagavond Donetsk en Loehansk in Oekraïne als zelfstandige volksrepublieken, ondanks dat het Westen met stevige sancties heeft gedreigd. Ook stuurt hij troepen naar deze regio's voor een 'vredesmisie'.

"Deze stap is een flagrante schending van zowel het internationaal recht als de akkoorden van Minsk", aldus voorzitter Ursula von der Leyen van de Commissie en voorzitter Charles Michel van de Raad.

"De Unie zal reageren met sancties tegen degenen die betrokken zijn bij deze illegale daad", voegden de twee daaraan toe.

Ook de Verenigde Staten komen met sancties. Zo verbiedt president Joe Biden Amerikaanse bedrijven inmiddels om nog zaken te doen met Donetsk en Loehansk en zouden nieuwe sacties spoedig volgen.

Maandag al rood

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag flink in het rood geëindigd.

"De markten vinden het in toenemende mate lastig om geopolitieke risico's in te prijzen", aldus Edward Park, chief investment officer bij Brooks Macdonald.

Ook marktanalist Michael Hewson van CMC Markets ziet dat de Europese markten momenteel gevoelig zijn voor elk nieuwsbericht dat verschijnt rond de situatie in Oekraïne en verwacht dat dit nog wel even zo blijft.

Later deze week staat een gesprek op het programma tussen de ministers van buitenlandse zaken van Amerika en Rusland, mits Moskou Oekraïne voor die tijd niet binnenvalt. Mogelijk worden dan voorbereidingen getroffen voor een ontmoeting tussen de presidenten Biden en Poetin.

Ondertussen zegt Rusland verschillende 'saboteurs' te hebben gedood, die vanuit Oekraïne met militaire voertuigen op Russisch grondgebied probeerden te komen. Oekraïne zegt helemaal niet met troepen aanwezig te zijn in de regio of een aanval op Rusland te willen uitvoeren en stelt dat Moskou bewust liegt om zo een reactie van Kiev uit te lokken, die een militaire inval zou 'rechtvaardigen'.

Verder hebben de leiders van de zogeheten volksrepublieken van Donetsk en Loehansk Poetin gevraagd hen te erkennen als onafhankelijke landen. Poetin gaf maandag aan dit te overwegen. Het Russische parlement, de Doema, stemde vorige week voor erkenning.

De aandelenmarkten in Europa startten de handelsdag maandag nog voorzichtig optimistisch door het nieuws van een mogelijke ontmoeting tussen Poetin en Biden. De beurs in Moskou daalde uiteindelijk ruim 10 procent.

De volumes waren wel lager omdat Wall Street maandag gesloten was vanwege de viering van President's Day.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor inkoopdata uit Japan, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone over de maand februari. In Japan krompen de industrie en dienstensector, terwijl in het VK de dienstensector sterk herstelde. In de eurozone nam de economische activiteit in de dienstensector toe, maar zwakte die in de industrie juist af.

Chris Williamson wees op de breed gedragen verstoringen in de aanvoerketen, die leiden tot vertragingen en hogere prijzen. Tegelijk zorgen hogere energie- en loonkosten voor inflatiedruk, "waardoor de verkoopprijzen niet eerder zo hard stegen dan in het afgelopen kwartaal", aldus de econoom van Markit.

De Bundesbank maakt zich ook zorgen over de hoge inflatie, bleek maandag uit het maandbericht van de Duitse centrale bank. De consumentenprijzen in de grootste economie van de eurozone zijn aan het begin van 2022 opnieuw scherp gestegen, ondanks het afschaffen van een verlaging van de BTW-tarieven. Dit was de afgelopen tijd een van de factoren voor de hoge inflatie in Duitsland en de eurozone.

De Bundesbank wijst als oorzaak op de stijgende energieprijzen en rekent erop dat de inflatie in Duitsland ook de komende maanden op een hoog niveau blijft. Verder zijn de vooruitzichten voor de economie wel goed.

Bedrijfsnieuws

In de Duitse DAX waren nauwelijks winnaars. Alleen Siemens Healthineers wist licht in het groen te eindigen. Porsche en Continental leverden zo'n 3 tot 4 procent in.

In de CAC 40 eindigde alleen Eurofins Scientific in het groen, met een plus van ruim een procent. Teleperformance leverde ruim 5 procent in.

Worldline heeft overeenstemming bereikt met Apollo Funds over de verkoop van zijn divisie Terminals, Solutions & Services voor een totaalbedrag van 2,3 miljard euro. Het aandeel daalde zo'n 3 procent in Parijs.

Diageo is gestart met het inkopen van nog eens 1,7 miljard pond aan eigen aandelen. Diageo wil, zoals eerder al bekend werd gemaakt, 4,5 miljard pond naar aandeelhouders laten terugvloeien via het inkopen van eigen aandelen. Dit programma moet in het boekjaar 2023 worden afgerond. Het aandeel verloor ruim een half procent in Londen.

Credit Suisse daalde ook 3 procent in Zürich. Uit gelekte data van de Zwitserse bank blijkt dat men jarenlang criminelen en corrupte politici als klant had.

Kinepolis kreeg diverse koersdoelverhogingen en steeg in Brussel bijna 1,5 procent.

Euro STOXX 50 3.981,60 (-2,3%)

STOXX Europe 600 454,81 (-1,3%)

DAX 14.731,12 (-2,1%)

CAC 40 6.788,34 (-2,0%)

FTSE 100 7.484,33 (-0,4%)

SMI 11.891,88 (-1,0%)

AEX 729,73 (-2,0%)

BEL 20 3.969,13 (-1,9%)

FTSE MIB 26.050,03 (-1,7%)

IBEX 35 8.488,90 (-1,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een licht hogere opening.

De Amerikaanse beurzen waren maandag gesloten vanwege President's Day. Vrijdag sloot Wall Street lager, vanwege de aanhoudende zorgen over een Russische aanval op Oekraïne. Ook een snellere monetaire verkrapping door de Federal Reserve spookt door de hoofden van beleggers.

De olieprijs verloor terrein ondanks de geopolitieke zorgen. Beleggers vrezen een golf aan Iraanse olie, nu er stappen worden gezet om het atoomakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen.

Het cijferseizoen in VS is over zijn hoogtepunt, maar er zijn nog wel een aantal interessante resultaten die later deze week verschijnen. Dinsdagmiddag is het de beurt aan Macy's en Home Depot en verder openen onder meer Moderna, Nikola en Beyond Meat deze week de boeken.

Op macro-economisch vlak is er dinsdag aandacht voor inkoopdata voor de Amerikaanse industrie en dienstensector en volgen later in de week nog nieuwe groeicijfers en de voor de Fed belangrijke PCE-inflatie.

S&P 500 index 4.348,87 (-0,7% - slotstand vrijdag)

Dow Jones index 34.079,18 (-0,7% - slotstand vrijdag)

Nasdaq Composite 13.548,07 (-1,2% - slotstand vrijdag)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag fors lager.

Nikkei 225 26.452,72 (-1,7%)

Shanghai Composite 3.442,50 (-1,4%)

Hang Seng 23.398,53 (-3,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1303. Bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,1338.

USD/JPY Yen 114,72

EUR/USD Euro 1,1303

EUR/JPY Yen 129,68

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Januari (NL)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Februari (Dld)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Februari (Bel)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Home Depot - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Macy's - Cijfers vierde kwartaal (VS)

18:00 ASMI - Cijfers vierde kwartaal