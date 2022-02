Brussel veroordeelt erkenning door Poetin van opstandige regio's Oekraïne

Dat klinkt wel heel erg depressief! Volgens mij valt het allemaal reuze mee. Rusland gaat dezelfde strategie toepassen als de annexatie van de Krim. Een groepering roept de onafhankelijkheid uit van het gebied in Oost-Oekraïne, vervolgens erkent Rusland deze onafhankelijkheid en tot slot sluit de groepering zich aan bij Rusland. Europa en VS gaan allerlei sancties opleggen die uiteindelijk weinig effect sorteren want de handel gaat (nog meer) via China lopen. Een doorgewinterde zakenman als Trump had dit heel goed door en dit had onder zijn bewind nooit zo geëscaleerd.