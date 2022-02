Ajax treft schikking met familie Nouri

Bizar dat Ajax hiermee akkoord is gegaan. Ze hadden nooit moeten schikken, dan maar naar de rechter. Het is vreselijk sneu voor die jongen en de familie wat er gebeurd is, maar waar gewerkt wordt, vallen spaanders. In zekere zin is dit niks anders dan bedrijfsongeval. Ja er had misschien eerder en sneller gereanimeerd kunnen worden. Maar als Jan met de pet op de fabrieksvloer in elkaar stort met een hartstilstand en men is daar te laat met reanimeren, dan worden er ook geen miljoenen uitbetaald. Amerikaanse toestanden, schandalig, dit moeten we niet willen in Nederland.