Besi voorziet weer groei

De fixatie rondom de kwartaal-op-kwartaal omzet blijft me in het geval van BESI verbazen... Die fluctueert structureel: Q4 is het minst, Q1 15% groei, Q2 is het topkwartaal, Q3 is 5-10% lager, en Q4 10-15% lager. Dat is al jaren zo... Dus om dat nu de kop van dit artikel te laten bepalen is niet bepaald nieuwswaardig. Benoem dan dat Q4 2021 56.5% beter was dan Q4 2020... En jaar-op-jaar +72.8%.



En wat de bruto marge betreft: zonder de overstroming afgelopen kwartaal was die op 61.0% uitgekomen, +0.6%.