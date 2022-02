Amerikaanse olievoorraden gestegen

Wat een onzin.De olie vooraden zijn met-1.6 mln vaten gedaald (commercial +1.0 en SPR -2.7 mln vatenDe produktvoorraden daalden door de lage capaciteit benutting - een teken dat raffinaderijen hun gebruikelijke onderhoudsbeurten in de winter krijgen. Daarom dalen de totale voorraden met 12.6 mln vatenImport minus export was 230 K vaten hoger dan vorige week of twee 2 mln vaten op week basis, wat de toename van de commerciële voorraden verklaart.Kortom: de consumptie was hoger dan de consumptie, ondanks dat het winter is..