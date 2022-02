Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Nog altijd hangt de dreiging van een invasie van Oekraïne door Rusland boven de markt.

IG voorziet een openingsverlies van 221 punten voor de Duitse DAX, een min van 110 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 46 punten voor de Britse FTSE 100.

Vrijdag sloten de beurzen in Europa lager.

Ondanks de zorgen over de hoge inflatie in de VS was het wel een positieve week voor de markten in Europa, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens hem weten bedrijven hun outlook over het algemeen te handhaven en lijken ze daarmee goed om te kunnen gaan met de impact van de stijgende prijzen.

"Het is opmerkelijk dat ondanks de kwetsbaarheid op de Amerikaanse markten, het optimisme over de outlook van bedrijven onveranderd blijft", aldus de marktanalist van CMC.

"Dit zou te maken kunnen hebben met de perceptie dat veel Europese aandelen lager gewaardeerd zijn dan hun Amerikaanse rivalen", aldus Hewson.



Macro-economisch gezien was het vrijdag een rustige dag. Duitsland bevestigde over januari de daling van het inflatiepeil naar 4,9 procent. De Britse industrie liet in december een lichte stijging zien, terwijl de economie van het land in het vierde kwartaal een stabiele groei liet zien van 1,0 procent.



Bedrijfsnieuws

In Parijs deed betaalbedrijf Worldline goede zaken, met een plus van bijna 6 procent. Unibail-Rodamco-Westfield, dat donderdag nog 8 procent won, leverde daar vandaag weer de helft van in.

Het aandeel Delivery Hero presteerde opnieuw het slechtst in de DAX en leverde bijna 12 procent in. De koers van het aandeel van de Amsterdamse concurrent Just Eat Takeaway verloor ruim 6 procent.

Mercedes-Benz was koploper in Frankfurt, met een plus van ruim 6,5 procent, terwijl BMW op gepaste afstand meer dan 2,5 procent steeg.

Euro STOXX 50 4.155,23 (-1,0%)

STOXX Europe 600 469,57 (-0,6%)

DAX 15.425,12 (-0,4%)

CAC 40 7.011,60 (-1,3%)

FTSE 100 7.661,02 (-0,2%)

SMI 12.231,97 (-0,7%)

AEX 761,50 (-0,2%)

BEL 20 4.080,41 (-1,0%)

FTSE MIB 26.966,10 (-0,8%)

IBEX 35 8.798,10 (-1,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een groene opening.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag flink lager geëindigd. Vrees over het tempo waarin de Fed de rente gaat verhogen, bleef de stemming drukken.

De steeds verder oplopende inflatie dwingt de Fed mogelijk tot meer of grotere renteverhogingen dan de markt momenteel verwacht.

Voorzitter van de St. Louis Fed James Bullard deed vorige week een duit in het zakje door te stellen dat hij graag zou zien dat de Fed de rente met 1 procentpunt verhoogt tijdens de drie volgende beleidsvergaderingen van de centrale bank.

Daarentegen zei Loretta Mester, president van de Fed in Cleveland, dat het onwaarschijnlijk is dat ze volgende maand een verhoging van meer dan 0,25 procentpunt zal steunen.

"Nu de centrale bank achter de feiten aan lijkt te lopen, denken we dat het beleid snel zal moeten worden aangepast, maar niet met te grote stappen, omdat dit een aanzienlijk risico voor de markten en de economie met zich mee zou brengen", zei marktanalist Rick Rieder van BlackRock.

"Dus hoewel de tijd is gekomen om het beleid aanhoudend en agressief te terug te draaien van accommoderend naar een meer neutraal en passend beleid, zal de uitvoer een stevige uitdaging zijn voor de beleidsmakers", voegde hij toe.

Volgens marktanalist Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers is inflatie een politieke kwestie geworden. "Dit baart ons zorgen. We zien een toenemend risico voor monetaire beleidsfouten. Dit is het grootste risico wat we in 2022 zien", zei hij.

De beurzen in New York zakten richting de slotbel verder weg, nadat Amerikaanse media berichtten dat de Russische president Poetin definitief heeft besloten om Oekraïne binnen te vallen. Hij zou dit inmiddels ook hebben gecommuniceerd richting het Russische leger.

De nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Joe Biden, Jake Sullivan zei vrijdag dat een Russische invasie "elk moment" kan beginnen.

Marktkenners waarschuwen dat het geopolitieke risico groot is, gezien de omvangrijke troepenopbouw van Rusland. De olieprijs is daardoor vrijdag flink gestegen. Bij een settlement van 93,10 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 4 procent duurder.

Een daadwerkelijke inval zou de olieprijs richting de 100 dollar kunnen duwen, volgens analisten. WTI steeg vrijdag tussentijds naar zo'n 95 dollar.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Novavax stegen 3 procent nadat de farmaceut bekendmaakte dat zijn kandidaatvaccin tegen covid-19 een werkzaamheid van 80 procent heeft bij tieners.

Ondertussen stellen Pfizer en BioNTech een aanvraag voor goedkeuring om hun vaccin toe te dienen bij jonge kinderen uit, werd vrijdag bekend. Pfizer steeg licht en BioNTech won zo'n 2 procent.

Comcast's NBC Universal legt de laatste hand aan een plan om de samenwerking met Hulu drastisch te veranderen. Onderdeel van het plan is om spraakmakende programma's voortaan te streamen op zijn eigen streamingplatform. Comcast daalde ruim 2,5 procent.

Twitter verloor meer dan 3 procent, nadat het social mediabedrijf meldde een overeenkomst te hebben gesloten met Morgan Stanley en Wells Fargo voor de versnelde inkoop van eigen aandelen ter waarde van 2 miljard dollar. In totaal zal Twitter voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen, maar de helft daarvan moet vlot gebeuren, zo liet het weten bij de jaarcijfers eerder deze week.

Astra Space sloot zo'n 15 procent lager, nadat het concern donderdag al 26 procent lager eindigde, nadat één van zijn raketten problemen ondervond tijdens de eerste lancering van het bedrijf vanuit Florida.

S&P 500 index 4.418,64 (-1,9%)

Dow Jones index 34.378,06 (-1,4%)

Nasdaq Composite 13.791,15 (-2,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie lager.

Nikkei 225 27.097,06 (-2,2%)

Shanghai Composite 3.434,05 (-0,8%)

Hang Seng 24.542,20 (-1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1350. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,1341.

USD/JPY Yen 115,44

EUR/USD Euro 1,1350

EUR/JPY Yen 131,02

MACRO-AGENDA:

- Geen agendapunten



BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten