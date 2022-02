CEO Just Eat: niet goed dat de koers laag staat

Jitse gaat voor winstgevende posities (in NL, Duitsland en Canada al het geval). Men verwacht in UK nog een extra winstgevende markt te krijgen met omvang 3x Duitsland. Wat mij betreft een prima strategie. Daarnaast nog tafelzilver in de vorm van 1/3 deel iFood aanwezig (wat een aandeleninkoop van 3-4mrd kan opleveren, ca. 40-50% van huidige marketcap). Grubhub is een vraagteken momenteel, in ieder geval frustreert het nu de concurrentie en met opheffen feecap na Corona kan het weleens zeer winstgevend worden in New York. Ach wellicht wordt dit gewoon weer van de hand gedaan (er wordt veel over Grubhub gesproken begrijp ik uit het interview).



Dus ik zie het helemaal zitten met JustEatTakeAway. Of er komt een lowball bod van EUR80 of we gaan op eigen kracht naar EUR200.



Succes iedereen!