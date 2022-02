Uitgelicht: week in beeld

Nou hoe het verder zal gaan weet niemand, dat kan je wel zien, aan de behoorlijk verschillende visies, die elkaar soms tegenspreken!!

Ik zoek het in de hoek van laagstaande waarde aandelen, die ook nog eens een mooi dividend geven, of gaan geven, goed dividend en zeker als dat verhoogt wordt, zijn de meest zekere tekenen, dat een bedrijf goed geleidt wordt en draait!!

Mijn tip met stip is shelletje, hij maakte van de week een pas op de plaats, maar ging er vrijdag, toch weer leuk vandoor, waardoor hij van de week toch nog bijna 1% pluste, mijn koersdoel is 30€ en het advies is echt engels; strong buy en wel om deze redenen, oorlogs dreigingen, zetten druk op de olieprijzen naar boven, steeds meer olielanden, die hun produktienivo niet meer kunnen halen, maken dat vloeibare goud, schaarser en duurder, terwijl de vraag komende tijd, bijna zeker sterk gaat toenemen, corona lijkt echt op zijn retour, alle maatregelen, per direkt afschaffen is de enige juiste maatregel, om nog meer onnodige schade te voorkomen!!

Daar bij hebben we de beste prikker aller tijden mee; de zon, die steeds hoger klimt, 2 jaar achter elkaar wist hij het coronaspook mak te krijgen, van het jaar zal hem dat zeker lukken, dat alles betekent; een enorme vraag naar dat shell spul, waar steeds moelijker aan te komen is, ik verwacht dat olie wijd boven de 100$ per vat komt en dat shelletje evenredig mee stijgt, gesteund door een enorme aandeleninkoop!!

Alles schreef groen bij mij en toch kon ik het aexje niet plat krijgen, die schreef+1,92%, ik kwam niet verder dan 1,6%+, nu ja, elke week zo'n plus, geeft toch een mega jaar resultaat!!

Kpn ging met slaande trom om de 3€ kaap, hij scoorde van de week het beste bij mij +4,96%, zilver was er voor besi die finischte3,49%+, brons was er voor aperam +2,14%, om zijn cijfers had hij eigenlijk de gouden plak verdiend, de dividend verhoging is zeer welkom en geeft veel vertrouwen en moed voor de toekomst!!

Ing was weer de bekende stuiterbal, hij vloog omhoog, maar dat stomme, nederlandse aandelen vernielende bank off amerika, praatte hem weer naar beneden, toch bleef er nog een plus van 1,95% over!!

Alle postbedrijven stonden dik rood van de week, ons tante posje schreef+0,60%, ik verwacht komende tijd dividend magnetisme, wie wil zo'n heerlijk gebakje nu niet hebben!!

Sluiter was de vuilboer renewi; +0,3%, terwijl metalenbreed de olde metals prijzen fors stijgen, die gierige vrekken moeten eens met een leuk dividend komen, maar metaalboeren geven het niet weg; Aaike Dalm wil niet eens, de prachtige hospitaal schepen van Merci ships steunen, arme hevige kiespijn leidende, arme Afrikaanse tobbers, die moet je toch helpen, van geven wordt je rijk!!!

Vandaag ook mijn opruimaktie, tijdelijk sluiten, de tuin vraagt voorrang, de super natuurprikken, verse, veelzijdige groenten en fruit hebben 2 jaar uitmuntend beschermt tegen alle varianten corona en zullen met positieve bijwerkingen, het dit jaar ook zeker blijven doen, maar dan moet ik wel aan de bak!! aktie!!

Morgen mogen we heerlijk rusten, niets zo gezond dan die heerlijke rustdag,voor ziel en lichaam en geest,de oude diender stalde de heerlijkheid van het WOORD wonderschoon uit, gelukkig heeft hij veel collega's, die die kunst ook goed verstaan en wij moeten hen vol bidden!!

Maandag hoop ik dat het toch vrede blijft, want er zit misschien nog wel een nieuwe plugger van shelletje aan te komen, door de elektrifikatie van de auto's ontstaat een giga tekort aan koper en nikkel, chiptekort drijft naar 2e hands auto's, grondstoffen gebrek, kan zo maar eens gaan lijden, tot de rem op elektrisch en come back van benzine en diesel, voel je de koers van shell al groen kleuren?? SJALOOM!!!