'Meer winst voor Aperam verwacht'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het vierde kwartaal vermoedelijk meer winst geboekt. Dit blijkt uit de verwachtingen van analisten. Aperam zelf mikt voor de laatste drie maanden van 2021 op een aangepaste EBITDA die iets hoger uitkomt dan in het derde kwartaal, toen dit 278 miljoen euro was. Dit lijkt haalbaar volgens de analisten. Voor het vierde kwartaal rekenen de analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus op een aangepaste EBITDA van 303 miljoen euro. De schattingen lopen daarbij van 292 miljoen tot 314 miljoen euro. Verder denkt Aperam ook dat de vrije kasstroom iets hoger zal uitvallen. De markt zal letten op het effect van de hoge energieprijzen op Aperam, nadat CEO Timoteo Di Maulo hier bij de vorige kwartaalupdate voor waarschuwde. Begin deze maand verhoogde Degroof Petercam het koersdoel voor Aperam naar 70,00 euro met herhaling van de koopaanbeveling. Analist Frank Claassen noemde de waardering van Aperam aantrekkelijk, mede op basis van de lage multiples. De analist rekent op een sterke toekomst en verwacht dat een toekomstige marktdip niet meer zo fors zal zijn als in het verleden. "Of in andere woorden, de waardering weerspiegelt niet de structurele verbeteringen die in de roestvrijstaalsector zijn doorgevoerd en ook niet de verbeteringen bij Aperam zelf", aldus Claassen. Aperam opent vrijdag de boeken. Bron: ABM Financial News

