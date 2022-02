Adyen trekt de kar op hoger Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend overtuigend hoger, geholpen door koerswinsten van techfondsen onder aanvoering van Adyen. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,8 procent op 769,25 punten.

Analisten van IG spraken van een cijferparade vanochtend. Onder meer ABN AMRO, Adyen, Aegon en AkzoNobel openden de boeken.

IG wees op de "zeer goede resultaten" voor ABN AMRO, terwijl AkzoNobel een ietwat lagere winst boekte dan waar analisten op mikten. Het was echter Adyen dat in de schijnwerpers stond, met een koerswinst van circa tien procent. "Adyen boekte een flinke winststijging", aldus analist Robbert Manders van IG.

Ook andere techfondsen als ASMI, ASML en Besi lagen er vanochtend goed bij op de beurs. "De reactie op de inflatiecijfers die donderdag in de VS uitkomen, zullen echter mogelijk bepalend zijn voor het aandelenresultaat deze week", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"De onrust kan nog even aanhouden, zolang niet duidelijk is wanneer de piek in de inflatie zal worden bereikt en hoe snel de monetaire teugels zullen worden aangetrokken", aldus senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen. "Maar wij zien ook positieve ontwikkelingen."

De corona-pandemie heeft volgens Van Leenders een fase bereikt waarin het minder invloed heeft op de samenleving en de economie. "Bedrijfswinsten groeien over het algemeen sterker dan verwacht. En de waardering van aandelen is behoorlijk afgekomen."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1428. De olieprijzen daalden licht.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag vooral uit naar de wekelijkse hypotheekaanvragen en de groothandelsvoorraden in VS. Vanochtend bleek de Duits export in december al te zijn gestegen, maar minder hard dan de import. De Duitse handelsbalans kwam in december uit op een overschot van 6,8 miljard euro, aangepast voor seizoensinvloeden.

Stijgers en dalers

Adyen trok de kar in de AEX met een koerswinst van liefst 10,2 procent na cijfers. Vooral de volumegroei viel volgens Jefferies fors hoger uit dan verwacht, dankzij de deal met eBay en de sterke groei binnen het klantenbestand. AkzoNobel won eveneens na cijfers. Hier was er een plus van 4,0 procent. De resultaten van Akzo waren volgens Jefferies en ING conform verwachting. ING concludeerde dat het vermogen van de onderneming om de hogere prijzen ook in december door te berekenen aan afnemers, veelbelovend oogt voor 2022, terwijl de stijging van de grondstofprijzen volgens AkzoNobel halverwege het jaar zal afvlakken.

Naast Adyen stegen ook andere techfondsen als ASMI, ASML en Besi met 3,7 tot 4,4 procent.

Aegon daalde juist 4,8 procent na cijfers, ondanks dat de winst aantrok. Vooral de vooruitzichten zijn bescheiden, zo stelde ING.

In de AMX steeg OCI met 1,9 procent en InPost met 4,0 procent, maar leverde ABN AMRO 3,7 procent in. Vooral de aankondiging van het inkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro door ABN AMRO viel volgens analisten tegen. De consensus mikte echter op 638 miljoen euro en Morgan Stanley zelfs op 750 miljoen euro, na hints van ABN in aanloop naar de kwartaalcijfers.

Onder de kleinere aandelen won CM.COM 3,2 procent en NX Filtration 4,9 procent in aanloop naar de cijfers op vrijdag.

Op lokaal niveau schreef Onward Medical nogmaals 6,3 procent aan beurswaarde bij, na de koerssprong op dinsdag na positieve studieresultaten.