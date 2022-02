Europese beurzen openen naar verwachting duidelijk hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, na de mooie winsten dinsdagavond op Wall Street en groene koersenborden vanochtend in Azië.

IG voorziet een openingswinst van 119 punten voor de Duitse DAX, een plus van 55 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 67 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag vlak tot licht hoger, nadat de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde maandag voor het Europees Parlement de vrees wegnam voor een haastige verhoging van de rente.

Speculatie over renteverhogingen door de ECB later dit jaar zorgde voor hogere aandelenkoersen bij banken zoals ING. Analist Corne van Zeijl van Actiam wees erop dat Amerikaanse tienjaarsrente inmiddels op bijna 2 procent noteert en de Duitse rente staat op het hoogste niveau in drie jaar.

"De rustigere week biedt een adempauze na de bewegingen van vorige week, maar er is nog geen teken dat er meer trek is in risico", zei Chris Beauchamp van IG.

"Over het algemeen raken de markten en beleggers ook gewend aan het idee van hogere rentetarieven bij de centrale banken", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets. Bovendien zet het risico van een langere en meer aanhoudende inflatie beleggers ertoe aan hun portefeuilles te herijken, meent de analist.

De markt is volgens Hewson vooral gericht op het Amerikaanse inflatiecijfer over januari, dat donderdagmiddag wordt gepubliceerd.



Bedrijfsnieuws

Banken zoals Banco de Sabadell, Deutsche Bank en ING zaten bij de sterkste stijgers.

BNP Paribas zag in het vierde kwartaal van 2021 de inkomsten en de winst stijgen. Het aandeel opende lager, maar sloot licht hoger.

AMS heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten flink onder druk zien staan en voorziet dat de omzet dit kwartaal verder daalt. Wel is AMS te spreken over de integratie van Osram. Het aandeel steeg 9 procent.



Just Eat Takeaway heeft besloten om de notering op de Amerikaanse Nasdaq in te leveren om kosten te besparen en de complexiteit te verkleinen. Het aandeel steeg 2,1 procent na een zwakke opening.

TUI Group zag de omzet in het afgelopen kwartaal met een factor vijf stijgen, maar lijdt nog wel altijd verlies. Het aandeel werd 1,8 procent minder waard.

Outokumpu heeft in het vierde kwartaal het resultaat zien stijgen en voorziet voor het lopende kwartaal een stijging van de staalleveranties. Het aandeel verloor ruim 4 procent.

Het Franse Iliad van miljardair Xavier Niel wil de Italiaanse tak van Vodafone overnemen. Dit meldde Bloomberg maandag aan het einde van de dag op basis van bronnen. Vodafone sloot licht lager in Londen.

De Britse onlinesupermarkt Ocado stelde teleur met zijn resultaten. Het aandeel verloor 8 procent, na een winstdaling van 12 procent over de kernwinst van het afgelopen jaar.

De dalende olieprijs zette druk op de energie-aandelen. Shell verloor 2,8 procent en BP daalde in Londen met 2,5 procent, ondanks dat de Britse energiereus afgelopen kwartaal meer winst boekte en een aandeleninkoopprogramma aankondigde.



Euro STOXX 50 4.127,11 (+0,16%)

STOXX Europe 600 465,35 (+0,01%)

DAX 15.242,38 (+0,24%)

CAC 40 7.028,41 (+0,27%)

FTSE 100 7.567,07 (-0,09%)

SMI 12.155,66 (-0,31%)

AEX 755,79 (+0,01%)

BEL 20 4.060,20 (+0,52%)

FTSE MIB 26.411,73 (+0,31%)

IBEX 35 8.674,60 (+1,36%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.

New York is dinsdag hoger gesloten, nadat maandag een volatiele dag in het rood eindigde.



De ochtendhandel was wisselvallig, na geruststellende bedrijfsresultaten en in afwachting van gegevens over de inflatie later deze week. Ook hielden beleggers een oog gericht op de obligatierentes. De tienjarige Treasury nadert inmiddels de 2 procent.

"De bedrijfswinsten die doorkomen zijn solide", zei Victoria Fernandez van Crossmark. Ze denkt dat de Fed dit jaar de rente met drie of vier keer zal verhogen. De markt prijst inmiddels meer in en de meer agressieve schattingen voorzien wel zeven renteverhogingen dit jaar. Volgens Fernandez komen we daar niet in de buurt.

Het Amerikaanse handelstekort ging van 79,3 miljard dollar in november naar 80,7 miljard dollar in december, een stijging van 1,8 procent. Economen hadden een sterkere stijging voorzien. De grootste handelstekorten heeft de VS met China, een tekort van 34,1 miljard dollar, en met de EU, van 16,3 miljard dollar.

Het vertrouwen onder kleine ondernemers in de VS is iets gedaald, zo bleek dinsdagmiddag.

Bedrijfsnieuws

Softbank en Nvidia zetten een streep door de verkoop van het Britse Arm Holding voor ongeveer 40 miljard dollar. Nvidia zou Arm kopen, maar vanwege toezichthouders die dwars liggen, wordt daar nu van afgezien. Een voorschot dat Nvidia al betaalde van 1,25 miljard dollar hoeft Softbank niet terug te betalen. Het aandeel bewoon weinig na een zwakke start.



Pfizer sloot lager ondanks hoger dan voorspelde kwartaalcijfers. DuPont deed het beter dan verwacht, en steeg 6,3 procent.

Harley-Davidson verraste met een sterke aangepaste winst van 0,15 dollar, tegenover een verlies van 0,46 dollar vorig jaar. Beleggers ging uit van een verlies van 0,34 dollat. De omzet van 1 miljard dollar was ook veel hoger dan de 669 miljoen die analisten verwachtten. Het aandeel steeg 15,5 procent.

Peter Thiel, een bekende techinvesteerder en oprichter van PayPal, wil niet herbenoemd worden als bestuurslid van Meta. Dit meldde het voormalige Facebook maandagavond nabeurs. Het aandeel Meta verloor dinsdag 2,1 procent.

Het aandeel Peloton won 25 procent op het nieuws dat mede-oprichter en CEO John Foley opstapt, zoals The Wall Street Journal meldde. Ook wil het bedrijf 2.800 banen schrappen, circa 20 procent van het personeelsbestand. Inmiddels heeft Peloton de berichtgeving bevestigd en bekendgemaakt dat afgelopen kwartaal een verlies van 439 miljoen dollar werd geboekt, na de winst van bijna 64 miljoen dollar een jaar eerder.

Nabeurs boekte Lyft een verlies op loon- en verzekeringskosten, terwijl de omzet steeg dankzij aantrekkende aantallen chauffeurs en hogere omzet per chauffeur. Het aandeel, dat in de reguliere handel 5,4 procent hoger sloot, daalde in de elektronische handel nabeurs 6 procent.



S&P 500 index 4.241,54 (+0,84)

Dow Jones index 35.462,78 (+1,06%)

Nasdaq Composite 14.194,45 (+1,28%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag stevig hoger.

Nikkei 225 27.600,44 (+1,2%)

Shanghai Composite 3.472,80 (+0,6%)

Hang Seng 24.842,30 (+2,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1422. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1418 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1416 op de borden.

USD/JPY Yen 115,45

EUR/USD Euro 1,1422

EUR/JPY Yen 131,87

MACRO-AGENDA:

08:00 Handelsbalans - December (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Groothandelsvoorraden - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Yum Brands - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers vierde kwartaal (VS)