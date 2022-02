Berenberg verhoogt koersdoel Shell

quote: Verhoging koersdoel cash? schreef op 7 februari 2022 09:42:

Als de rente gaat stijgen moet je gaan sparen en niet gaan beleggen.

Als de rente gaat stijgen moet je gaan sparen en niet gaan beleggen.

Als je geld over hebt moet je het zo snel mogelijk uitgeven. Volgend jaar is alles 10% duurder.En anders zou ik het liever in Shell steken dan in een oude sok (wat tegenwoordig gelijk staat aan een renteloze of -kostende spaarbank).