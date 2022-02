Knot: hoge inflatie vereist eind dit jaar renteverhoging

Nuchter kijken naar de AEX,….



Het is duidelijk dat de financiële markten behoorlijk in beweging zijn. Daar liggen meerdere redenen aan ten grondslag. Geopolitieke spanningen inzake Rusland met als gevolg hogere olie- en gasprijzen is er een. Hierdoor loopt de inflatie sterk op wat voeding geeft aan hogere rentetarieven. Een gevolg is dat in Amerika de beruchte loonprijsspiraal reeds gaande is. In Nederland, en de rest van Europa, is dat (nog)niet het geval, doch mijns inziens slechts een kwestie van tijd. Het verschil is gelegen in het feit dat dat de Amerikaanse arbeidsmarkt zeer flexibel is. Je hebt snel een baan, maar bent deze ook weer net zo snel kwijt. Arbeidscontracten zijn minder prominent en werknemers kunnen gemakkelijker van gelijkwaardige baan wisselen tegen een hogere arbeidsvergoeding (Keynesiaans principe) dan in Nederland waar arbeidsvoorwaarden en beloningen geborgd zijn in een CAO.



Een tweede component welke gevolgen heeft op de beweeglijkheid van de financiële markten is dat de tijd van monetaire verruiming (gratis geld), extreem lage (bedrijf)financieringen- hypothecaire leningen, goedkope en interessante consumenten- c.q. effectenkredieten door de oplopende rente beduidend aan populariteit aan het verliezen zijn. Immers, rente is prijs van geld.



Hierboven zijn slechts enkele gevolgen geschetst voor de minder rooskleurige economische vooruitzichten als gevolg van hogere inflatie met aansluitend hogere interestvoeten. Voor financiële markten, specifiek voor (groei)aandelen, heeft de aantrekkende rente direct gevolgen voor de koers(waarde) van aandelen en indexen. Ik ga dit toelichten. Bij nul procent rente, heeft vermogen nul opbrengst/rendement. De keuze om in een meer risicovollere omgeving te investeren tegen een hoger verwacht rendement (dividend, koerswinst) is dan snel gemaakt, zelfs tegen tamelijk hoge koers/winstverhoudingen. Echter, als risicovrije rente stijgt, dus rendement genereert, dan ontstaat er een omgekeerde kasstroom uit risicovolle assets. Koers/winstverhoudingen normaliseren zich en (groei)aandelen dirigeren naar een nieuw te vinden evenwicht. Overigens is dit rekenkundig eenvoudig te verklaren door het Contante Waarde (CW)/CAPM model te integreren en betrekken bij het Discounted Dividend-model, ik ga mijn doel voorbij om dit uitvoerig te behandelen. Dit is onder andere de reden dat de koersen van ‘Groeibriljanten’ Wolters Kluwer, DSM en IMCD afgelopen periode fors zijn gedaald. Immers, institutionele beleggers, fundbeheerders en vermogensbeheerders (professionele beleggers, red.) herschikken op basis van deze modellen hun aandelenkeuzes en wegingen. Minder ingelezen of onderlegde personen c.q. particuliere beleggers dichten de schuld van dalende aandelenkoersen aan de zogenaamde ‘shorters’ die bewust en manipulatief specifieke aandelen neerwaarts trachten te dirigeren. Dat is dus onzin.



Overigens valt mij op en ik vind het opmerkelijk dat sommige ‘deskundigen’ nog steeds dergelijke groeiaandelen, welke geen specifiek hoogwaardig productcomponent kennen wat ook nog eens te kampen heeft met grote vraag en schaarste, (ASML bijv.) bij oplopende rente blijven promoten en plaatsen op kooplijstjes.



Any way, de AEX. Bijgaand de chart van de AEX. Zoals ik het zie triggert een duurzaam slot onder AEX 740 een verdere daling. Momenteel laveert de AEX tussen 740 en 772 zonder duidelijke richting. Echter, een slot boven AEX 768 en duurzaam boven 772 geeft kans op meer opwaarts potentieel. Sowieso is dan de korte termijn downtrend verlaten. Maar eerst maar even zien, want is deze markt worden de bokken wel van de schapen gescheiden en worden praatjesmakers en prutsers rap met de neus op de feiten gedrukt. De financiële markt is geen speeltuin, maar een uitdagende, lucratieve maar risicovolle omgeving, al houdt niet iedereen daar voldoende rekening mee.



All the best, good luck en happy trade.