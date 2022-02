Ameriprise Financial meldt kleiner belang in IMCD

Mijn financieel is ing, die kwam met mooie cijfers,maar omdat de analisten vette aandeelhouders kluiven, hadden beloofd, die niet kwamen, ging hij toch lelijk naar beneden, op weekbasis gelukkig toch niet+0,80% en wat die kluiven betreft, de kans is groot, dat ze op iets langere termijn er toch nog komen!!

Het aexje kwam van de week maar net over de groene streep, na een stevige op, ging hij ook weer fors neer!!, behalve, u raad het al; green shell, die spurtte naar 5,64% groen en daarmee zette hij mijn porto ath!!, +4%!!

Ook kpn schreef leuk groen, hij schuift aardig op richting de 3€, hij pluste 2,14%, nog zo'n ritje en we ronden de voornoemde kaap!!

Aperam was het laagst scorende metaal, toch sprong hij nog 3,25% voorwaarts, bij Dalm noteren de koersborden ath en als het coronaspook echt op de vlucht slaat, dan denk ik dat er nog heel wat ups gaan volgen!!

Besi kon het weer niet voor elkaar krijgen van de week -0,48% en ik vrees, dat zo lang de rente opwaarts gaat, besi de down side kiest!!

Ook post nl lokte geen massa's beleggers met zijn mega dividend, ing praatte zijn zuiderbuur fors naar beneden en die sleurde tante pos mee, nu ja een mooi koopmoment, voor ons veel betere postbedrijf!!, dan maakt hij die -0,87% weer goed!!

Soms resulteren leuke updates, mometeel in giga koersstijgingen, maar zo niet bij renewi, die bungelde onderaan bij mij;-2,7%, terwijl die Dalm ath prijzen, ook hun inkomsten, de pan doen uit rijzen!!

Vandaag nog 1 grote schoonmaak aktie en dan moet ik gaan spitten, want de klimaat verandering zorgt ervoor, dat je minstens 1,5 maand eerder kunt zaaien en poten, dan 50 jaar geleden!!

Morgen komt onze oude politieman weer op bezoek, als diender denk ik dat hij uit het goede hout gesneden was; wijs en sociaal, die mooie wijsheid en gunning zit ook altijd in hem en straalt hij uit, als hij het heerlijke, meest sociale WOORD bediend, meestal kiest hij als omlijsting een paar prachtige bovenstemmers!!, ik verheug me nu al!!

Maandag hoop ik dat shelletje de sprint naar de 30€ met gezwinde spoed door zet, hij heeft de laatste weken wel bewezen, dat hij dit kan, de weekplussen van 5% gieren zomaar voorbij!! SJALOOM!!!