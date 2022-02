Besi aan kop op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger. Kort na de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 761,22 punten.

Vooral techaandelen lagen er vanochtend goed bij, waaronder Besi en ASMI, na een rally van techbeurs Nasdaq op maandag. Ook grondstoffenaandelen trokken toen de kar, gedreven door hogere prijzen.

"De factoren die in de afgelopen tijd beleggers schrik aan hebben gejaagd en zorgden voor een toegenomen volatiliteit, zullen voorlopig nog wel even een rol blijven spelen", zei analist Richard Hunter van Interactive Investor desondanks.

"Aan de ene kant leiden monetaire verkrappingen en geopolitieke spanningen tot zorgen onder beleggers, terwijl aan de andere kant het economische nieuws steun biedt", aldus Hunter, wijzend op de bedrijfsresultaten die de goede gezondheid van ondernemingen aantonen.

Beleggers zullen in de komende weken naar signalen zoeken over hoe bedrijven de toekomst zien. Analisten verwachten dat de winsten van bedrijven in de S&P 500 met maar liefst 24 procent zijn gestegen in het vierde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder, zo laten cijfers van FactSet zien.

De sterke bedrijfswinsten in combinatie met de scherpe terugval van de aandelenkoersen in januari leidden ertoe dat sommige analisten voorzichtig optimistisch zijn dat de beurzen weer kunnen aantrekken.

"Ik denk dat er een goede kans is dat we afgelopen week een voorlopig dieptepunt hebben bereikt", aldus fondsbeheerder Andrew Slimmon van Morgan Stanley Investment Management. "De fundamentals zijn geen reden tot koerszwakte."

"Er wordt systematisch ingekocht door beleggers, na een zeer slechte maand januari, dat hebben we overduidelijk gezien in de afgelopen twee dagen", aldus CIO Scott Lander van Horizon Investments.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1258. De olieprijzen daalden tot een procent.

Op macro-economisch vlak kregen beleggers inzicht in de stand van de Europese industrie, die in januari iets minder hard groeide dan aanvankelijk gemeld.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie steeg van 58,0 in december naar 58,7 in januari. Een voorlopige raming wees nog op een index van 59,0.

Econoom Chris Williamson van Markit meent dat fabrikanten de 'omikronstorm' beter weerstaan dan eerdere coronagolven. "De vooruitzichten zijn verbeterd", aldus de econoom. Het beeld in de eurozone is echter verdeeld, merkte Williamson op. Hij is te spreken over de ontwikkelingen in Duitsland, Nederland en Oostenrijk, maar minder over die in Italië, Spanje en Griekenland.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen Besi en ASMI tot 4,5 procent. Besi kreeg een vers koopadvies van UBS. De huidige opwaartse cyclus zal volgens de analisten van UBS langer aanhouden dan gebruikelijk. En de uitrol van nieuwe hybrid bonding producten zal een daling in 2023 voorkomen, denkt de bank.



Dalers bleven beperkt tot een handvol aandelen, waaronder Unilever en NN Group die enkele tienden van een procent inleverden. KPN daalde met 1,6 procent.

In de AMX klommen Basic-Fit en Air France-KLM tot 2,8 procent. PostNL verloor 1,0 procent, na een koersdoelverlaging door UBS.

In de AScX steeg Avantium 4,6 procent. Ordina verloor 1,5 procent. Ordina steeg maandag nog 11 procent, nadat ING het koersdoel naar 5,70 euro verhoogde.