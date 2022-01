Sancties Rusland mogelijk problematisch voor oliereuzen

"De EU overweegt bovendien directe maatregelen, waaronder beperkingen op de financiering van exploratie en productie van aardgas in Rusland, alsook het uitbreiden van een bestaand verbod op de transfer van technologieën in de energiesector, zei een seniore Europese official tegen The Wall Street Journal.



Volgens de zakenkrant is verder de Russische bankensector een doelwit, wat ook de olie- en gassector die het financiert, zou raken"



Oliereuzen brengen landen juist samen door intensieve samenwerkingen die niet bij de grens ophouden, de belangen op "liever geen oorlog" worden alleen maar sterker en sterker.



Maar een ding is wel duidelijk: er moet nu wat gebeuren bij dat Oekraine, het speelt immers al maandenlang zonder ook maar een enkel incident.



Onduidelijke krachten sturen aan op een daadwerkelijke oorlog, een lobby vanuit de Amerikaanse wapenfabriekanten?