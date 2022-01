Wall Street herpakt zich

Nou, de titel boven wallstreet, past ook best bij mij, het aex gleed 2,55% onderuit, ik veerde 2,7% op, natuurlijk was dat te danken, aan 1 van de bedrijven, die het meeste met vergroenen bezig is; shell, van de week werd in een intervieuw, een indrukwekkende lijst opgesomd, waar shell al niet mee bezig is, om minder klimaat belastend te leveren, bio brandstof, voor alle sectoren, daar werd ook de oproep gedaan; klimaatridders allerlande verenigt u, bij de gang naar beter en schoner kunnen bedrijven als shell heel veel betekenen en dat willen ze ook, ik, als klimaatridder van het 1e uur sta van harte achter onze oud lieveling shell, jammer dat ons bouwpensioenfonds, tegenwoordig ook bij die luchtfietsers behoort en veel te vroeg fossiel dumpt!!, shelletje trok de aexkar met een + van 5,46%, bravo, go well, green shell!!

Dat tante Herna zelf op de postfiets is gestapt, om op tijd de kerst en nieuwjaars wensen te bezorgen, heeft geresulteerd in prachtige voorlopige cijfers,de down van de internationale pakketten, door extreem hoge containerprijzen, viel mij erg mee; maar zo'n 10%, daar gaat ook het dividend uitkomen, als alles gaat lukken, wie zij ook alweer dat nederland geen hoog dividenders heeft??, dus toch!!

Het rente verhaal was opnieuw een spektakel, velen denken, dat de fed drastisch wil verhogen, maar ik geloof er helemaal niks van, hun daden zijn constant anders dan hun woorden, zij vrezen ook een rem op de ekonomie, doormega koopkracht vermindering, als je daar renteverhoging bijvoegt, dan gaat de ekonomie in de slip, want daar zit nog geen abs op, let op, ze willen alleen hun balans gezonder gaan maken en daar zal de beurs niet vrolijk van worden!!, ing kwam met zijn hakken over de sloot + o,52%!!

Als Dalm haastige spoed heeft om alle oudemetalen weg te brengen, dan bevinden de prijzen zich op conforttabele hoogten, die hoogten, worden voor een belangrijk deel veroorzaakt, door giga duur gas en die stijgt momenteel weer fors, voor de beurs vrees ik voor een andere kant van de medaille; de winst van de metaal producenten, zal behoorlijk beschadigd worden door super duur gas; arcelor -11,29%, aperam -7,26%, hopenlijk valt het net als bij postnl mee!!

Zijn ze vergeten zout in de chipjes te doen??, ze zijn gewoon niet om te pruimen, alle 3 dubbele min cijfers, dat is nooit eerder gebeurd, buiten een crach tijdperk!!

Kpn komt maandag met cijfers, ik zie wel lichtpunten, in de vooruitblikken, maar de heren analistjes zijn speciale kunstenaars in rode beurskoersen vervaardigen, aan de andere kant van de grote plas, wonen de topkunstenaars, zie chevron en catepiller, de beurswaakhond,moet ze voor 5jaar verbannen naar de lithium mijnen, dan krijgen ze misschien verstand van groen!!

Toch had ik nog 1 haperaar, renewi, kwam niet verder dan -2,3%, hoewel ze gisteren met een prachtige update kwamen; een stevig hogere winstverwachting, dankzij Dalm, nou ze hebben heel veel verstand van veel rommel, in die groene karren kieperen, het wordt hoog tijd, dat ze nu ook eens uitstrooien leren; van een vorstelijk dividend!!

Vandaag mijn erf schoonmaak aktie voort zetten, Dalm heeft zo weinig oudijzer, ik ga ze weer een klein beetje helpen, we moeten nl; bouwen en bewaren, recyklen, valt onder het laatste, mijn hele werkzame leven heb ik het eerstye gedaan!!

Morgen op de oude, prettige tijden 2x naar de Kathedraal, naast het overheerlijke WOORD, hoop ik dat we dat gaan omlijsten met de schitterende bouwvakkerspsalm; 122, het 1e vers eindigt, met de prachtige woorden; ik zal u[Jeruzalem], voors Bouwheers kunstwerk groeten!!

Maandag hoop ik dat kpn naar waarde gewaardeerd wordt; een prachtig, laag staand waarde aandeel, met een aardig hoog dividend!!, ing en shell komen ook met cijfers, insinger gillissen raad ik aan; laat niet Josje shell beoordelen, daar staat zijn neus helemaal verkeerd voor, tegenwoordig, geef hemmaar appletje, daar heeft hij meer sjoege van!!, SJALOOM!!!